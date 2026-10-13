Actriz Selma Blair fue detenida por violentos incidentes a bordo de un avión

La actriz Selma Blair fue arrestada tras protagonizar un presunto incidente violento en un vuelo de la compañía Delta que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York, informó la revista Variety.

La actriz de "Legalmente Rubia" presuntamente golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro tripulante de cabina después de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

Las autoridades policiales aguardaban en la puerta de embarque y acudieron al lugar una vez que la aeronave aterrizó en Nueva York. Allí, Blair —de 54 años— fue detenida y trasladada a un hospital para ser evaluada.

Un representante de Blair declaró al citado medio que la artista "sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta mencionada. Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable".

En un comunicado, Delta Air Lines afirmó que "tiene tolerancia cero ante comportamientos conflictivos o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre la prioridad".

A pesar del caos a bordo, el vuelo no sufrió alteraciones operativas y aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente a las 23:00 hora local, adelantándose al horario previsto.

No es la primera vez que Blair protagoniza un incidente de este tipo en un avión. En 2016, fue evacuada en camilla de un vuelo mientras viajaba con su hijo de cuatro años, tras sufrir lo que describió como un "colapso psicótico total", recuerda Variety.