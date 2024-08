Adele anuncia que está comprometida con su pareja Rich Paul

Si bien la cantante británica Adele lleva algún tiempo llamando a su pareja Rich Paul como su esposo, ahora lo hizo oficial.

La intérprete se "Easy on me" y "Hello" estaba brindando un concierto en Munich, Alemania, cuando en medio del show sacó un gran anillo de diamantes para mostrárselo al público.

En un video difundido hoy en redes sociales, la estrella respondió a una propuesta de matrimonio de un fan al decirle que no puede "porque ya se va a casar", mientras sacaba a relucir la prueba que confirma su compromiso con el agente deportivo.

Adele anunció que está emparejada con Paul desde 2021. Desde entonces, a ambos se les ha visto juntos en varios eventos, incluidos partidos de la NBA.