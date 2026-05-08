Adriana Barrientos expuso "furioso" audio de Chino Ríos: la insultó por consultar por su ex

La modelo y figura televisiva Adriana Barrientos expusó a Marcelo "Chino" Ríos por enviarle un audio insultándola con varios garabatos.

En el programa "Zona de estrellas", la panelista de farándula explicó que estuvo intentando contactarse con el extenista para hacerle algunas preguntas sobre Paula Pavic, su exesposa y actual participante del reality "Vecinos al Límite".

No obstante, el exdeportista la ignoró hasta perder la paciencia, mandando un furioso mensaje a la "Leona".

"No sé si ustedes son weones, son tontos, que no cachan ni una wea, por eso están en farándula (...) Me has llamado 10 veces, me han mandado mensajes, la wea y todavía no entendís que yo no quiero hablar de gente que no tiene nada que ver conmigo", le dijo.

"¿Qué me voy a poner yo a opinar de gente?", añadió, recalcando que "yo no estoy metido en el reality, ¿cómo se te ocurre llamarme para preguntar a mí? ¿Qué wea me vay a preguntar?".

Finalmente, el histórico número 1 del tenis nacional fue tajante: "Si querí preguntarme cosas mías, que me pasen a mí, llámame a mí y pregúntame weas. Puta, piensa un poco, ten un poco de criterio pa' saber a quién llamai y a quién no llama", lanzó.

Cabe recordar que el matrimonio entre Ríos y Pavic llegó a su fin en 2023, tras más de 15 años de relación.