"¿Se lo dijeron alguna vez en su cara?": Jordi Castell critica el trato mediático hacia Andrés Caniulef

Tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, el fotógrafo y figura televisiva Jordi Castell cuestionó públicamente la reacción del mundo del espectáculo y de los medios de comunicación, apuntando a lo que calificó como una actitud hipócrita frente a la forma en que el periodista fue tratado en vida.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Castell criticó el tono de los homenajes difundidos tras la muerte de Caniulef: "Cosas que no tengo ningún interés en entender, es el nivel de hipocresía de la gente que trabaja en televisión y en los medios ensalzando cada vez que se muere un muerto, porque no hay muerto malo", afirmó.

En el mismo registro, el fotógrafo puso en duda que ese reconocimiento hubiese existido mientras el periodista estaba con vida: "¿Se lo dijeron alguna vez en su cara? ¿Lo reconocieron como un buen periodista?", planteó.

Castell también criticó la reiteración de ciertos registros televisivos, acusando una cobertura centrada en aspectos personales: "Yo lo único que he visto estos días es un loop de imágenes donde lo sacaban del clóset en forma obligatoria, se burlaban de su condición de VIH", sostuvo.

El fotógrafo cerró su mensaje llamando a un trato más respetuoso: "En el fondo, es un morbo que a mí me parece bien decadente. Lo digo a título muy personal. Hay dos padres que están enterrando a un hijo, un poquitito de respeto por ellos, por último", expresó.