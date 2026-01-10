El mundo del espectáculo nacional despide a Andrés Caniulef

Este viernes, se confirmó la muerte de Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos, a los 48 años.

Según reportes preliminares de Carabineros, el comunicador sufrió un paro cardiorrespiratorio en su domicilo de Santiago Centro, donde se encontraba con su pareja.

Figuras reaccionan a la muere de Andrés Caniulef

Tras conocerse la noticia, numerosas figuras de televisión rindieron homenaje a Caniulef, que era actual rostro del canal Tevex.

A través de redes sociales, la periodista Carolina Urrejola dedicó unas palabras hacia su colega, con quien trabajó en Canal 13.

"Andrés fue un periodista serio, culto, trabajador y busquilla. Fue un gran aporte al periodismo de escenario y espectáculos en Chile, el que desarrolló por años convirtiéndose en un referente. Un gusto compartir tantas horas al aire en Teletarde contigo querido!", escribió Urrejola.

En tanto, Daniel "Huevo" Fuenzalida publicó: "Aun en shock por tu partida, no me salen las palabras, solo se me viene a la cabeza tu amistad, tu risa, tu lealtad inquebrantable, gracias por escucharme y yo agradezco tus consejos".

A estos homenajes se sumó Gonzalo Cáceres, revelando que iba a participar del podcast del periodista durante la próxima semana.

"Estoy impactado. Este miércoles 14 iba a participar en su podcast en el canal Tevex. Estoy demasiado triste, yo lo adoraba. Le pido a dios por su alma y la compasión del cielo a sus padres. Te voy a extrañar tanto, pero pronto estaremos juntos. Vuela alto, Andrés querido. Te amo mi amor", lamentó el fashionista.

Por su parte, el diseñador Rubén Campos hizo sus descargos en la publicación de Cáceres, escribiendo: "Sé que te fuiste incomprendido y tratado mal, pero quizás hoy todos aquellos que te apuntaron con el dedo, no se acerquen a tu lecho, pues tú ya eres parte del cielo eterno y quizás el tiempo les enseñe a todos aquellos que te miraron con recelo, sepan que a un amigo o a quien sea no se le trata así jamás. Te doy otro y mi último abrazo del alma, pues lloro tu partida con lágrimas de verdad y bendigo a tu familia hoy. Cuídate allá donde ya estás".

Además, Fran García Huidobro, Soledad Onetto, Paula Escobar, La Botota, Marlén Olivari, Marcela Vacarezza, entre otros, también recordaron a Caniulef con sentidos mensajes.