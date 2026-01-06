"Ojos abiertos": Pedro Pascal comparte mensaje de Vallejo por acciones de Trump en Latinoamérica

El actor Pedro Pascal abordó la situación de Latinoamérica luego de que Estados Unidos interviniera en Venezuela, compartiendo un mensaje que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de acciones puede tener en la región.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió un video de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el que aborda la situación venezolana y los efectos que podría tener la acción estadounidense en América Latina.

En el posteo, el protagonista de "Fantastic 4" añadióla frase: "Problema de América Latina. Ojos abiertos", mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

En el clip compartido, Vallejo advierte que Venezuela "había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperarla", señalando que este escenario no solo afecta al país caribeño, sino que también representa un riesgo para toda la región.

La ministra también menciona la posibilidad de que otros recursos estratégicos latinoamericanos, como el cobre y el litio, puedan verse comprometidos ante un aumento de la injerencia estadounidense en el continente.

En tanto, la publicación de Pascal -en la que desactivó los comentarios- acumula más de 25 mil "me gusta".