"Que se joda...": Chris Noth desata polémica con comentario contra Sarah Jessica Parker

El actor Chris Noth, recordado por su papel de Mr. Big en "Sex and the City", volvió a generar controversia tras publicar un comentario en redes sociales que fue interpretado como un ataque directo contra su ex coprotagonista Sarah Jessica Parker, luego de que la actriz fuera homenajeada en los Globos de Oro.

La situación se produjo después de que Parker, de 60 años, recibiera el Premio Carol Burnett en la antesala de la ceremonia, instancia en la que destacó haber trabajado durante más de 25 años con "el conjunto más glorioso de mujeres y actores" de la icónica serie.

Poco después, Noth, de 71 años, compartió en Instagram una imagen suya en el gimnasio acompañada del mensaje "¡Que se joda el Año Nuevo! ¡VAMOS!". Luego un seguidor comentó en tono irónico: "¿Te refieres a que se joda Sarah Jessica Parker y su premio, no? Jajaja", a lo que el actor respondió: "Claro".

La reacción provocó desconcierto entre los seguidores de la serie, quienes manifestaron su sorpresa en los comentarios. Hasta el momento, Chris Noth no ha entregado explicaciones adicionales sobre su respuesta, y su equipo tampoco ha respondido a solicitudes de aclaración.

El actor permanece alejado de grandes producciones desde 2021, cuando fue acusado por varias mujeres de agresión sexual por hechos que habrían ocurrido entre 2004 y 2015.

Aunque no se presentaron cargos formales y Noth ha negado las acusaciones, fue desvinculado de su agencia y eliminado de proyectos como "The Equalizer" y "And Just Like That". En ese contexto, Sarah Jessica Parker, junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, expresó públicamente su apoyo a las denunciantes.