Américo no llegó a audiencia con Yamila Reyna por caso de violencia doméstica

El caso por violencia doméstica entre Américo y la actriz Yamila Reyna sumará un nuevo episodio luego de que este jueves el cantante no se presentara en una audiencia.

La instancia tenía como objetivo sellar el acuerdo al que habían llegado a ambas partes, el cual incluía el reconocimiento por parte de Américo de los hechos imputados, además de la petición de disculpas públicas que debía realizarle a Reyna.

Sin embargo la voz de "Te vas" decidió no llegar al tribunal de San Javier, por lo que la conclusión del juicio se vio frustrada.

"Sorprendida estoy. Ustedes lo han visto, que sus actos han sido muy lejos de lo que esperaba. La desilusión sigue aumentando, pensé que no me podía seguir desilusionando, pero me sigo desilusionando", señaló Yamila Reyna a la salida de la fallida audiencia.

"Siento que me están violentando una vez más, totalmente. La idea era que ambos nos presentáramos, que iban a existir unas disculpas públicas presenciales, no lo que uno espera, que la otra persona sea hombre y venga a poner la cara y pida disculpas como corresponde, lo que nos ha hecho en todos estos meses", agregó la actriz.