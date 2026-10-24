Amigo de Tonka Tomicic: "Parived encontró en ella una máquina de hacer dinero"
Ricardo Cantín reveló detalles de la relación de la animadora con el vinculado al Caso Relojes.
Ricardo Cantín reveló detalles de la relación de la animadora con el vinculado al Caso Relojes.
En el reciente episodio de Primer Plano, el exrostro televisivo Ricardo Cantín rompió el hermetismo que mantuvo durante años para exponer pasajes desconocidos del matrimonio entre su amiga Tonka Tomicic y Marco Antonio López, conocido mediáticamente como Parived.
Durante el espacio televisivo, el invitado describió la dinámica de subordinación emocional y el desorden financiero que rodearon a la pareja, aclarando que el desgaste y la crisis conyugal se habían originado mucho antes de que estallara el mediático "Caso Relojes".
De acuerdo con el testimonio de Cantín, López se acercó a Tomicic cuando ella tenía 26 años y atravesaba un periodo de profunda vulnerabilidad familiar tras un grave accidente que sufrió su hermana.
Cantín fue tajante al describir la intención económica tras el vínculo: "Encontró en Tonka una máquina de hacer dinero", sentenció, argumentando que la animadora firmaba cheques en blanco debido a una confianza absoluta y a la falta de tiempo para fiscalizar sus cuentas.
El punto de quiebre ocurrió cuando la comunicadora decidió viajar hasta la Región de Aysén para refugiarse en casa de Cantín y buscar orientación en medio de un severo colapso emocional. Durante una noche de desahogo y llanto en un hotel de Coyhaique, Tomicic le preguntó de manera frontal a su amigo si debía terminar definitivamente la relación.
Ante la consulta, el Cantín no dudó en su consejo: "Sepárate. Te está haciendo daño, esto te hace mal", rememoró haberle dicho a la modelo con el fin de impulsarla a salir del aislamiento y la dependencia afectiva en la que se encontraba.