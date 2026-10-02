Aseguran que hijos de Benjamín Vicuña y China Suárez llevan meses sin asistir al colegio

El actor Benjamín Vicuña estaría preocupado por la situación de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la argentina China Suárez, quienes llevarían meses sin asistir al colegio.

Según reveló Yanina Latorre en el prigrama "El Observador" de la radio 107.9, los menores habrían dejado de asistir a clases luego de llegar a Argentina junto a su madre en mayo.

"Los pibes de la China, desde mayo que vinieron acá (Argentina), no fueron nunca más al colegio", afirmó Latorre, quien también mencionó a Rufina, hija de Suárez y Nicolás Cabré, aunque reconoció desconocer si la adolescente actualmente está asistiendo a clases.

En esa línea, la periodista aseguró que recibió información sobre la supuesta preocupación de Vicuña por la situación y sostuvo que "los chicos están todo el día encerrados en la casa (...) l colegio está porque da un orden: levantarte, ir, que te enseñen a hacer algo, jugar con chicos, socializar".

La comunicadora también cuestionó la rutina que estarían llevando mientras Mauro Icardi -pareja de la ex "Casi Ángeles"- define su futuro futbolístico y apuntó contra el delantero argentino, asegurando que "la prioridad debiera ser sus hijos, mandarlos al colegio" antes de que el futbolista determine sus próximos pasos laborales.

Finalmente, Latorre se refirió a la situación de los menores en medio de los cambios que ha experimentado la vida familiar de Suárez durante los últimos meses, aunque no entregó mayores antecedentes sobre su eventual regreso a clases.