Bailarín de Cony Capelli reacciona a su renuncia: "Decidimos darle espacio"

A pocas horas de la final de "Fiebre de Baile", Cony Capelli presentó su renuncia al programa.

Durante la última emisión del estelar, Diana Bolocco comunicó la decisión de la exchica reality, quien no se presentó este lunes.

"La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional", explicó la animadora, señalando que "producción le dio la posibilidad de que reconsiderara su decisión, pero ella no lo quiso".

Si bien, la ganadora de "Gran Hermano" no ha entregado más detalles sobre la renuncia, la joven ha estado en el centro de la polémica debido a un tenso cruce con Naya Fácil.

Asimismo, algunas especulaciones apuntaban a un supuesto conflicto entre la panelista de "Plan Perfecto" y David Sáez, su bailarín.

Bailarín de Cony Capelli reaccionó a su renuncia

A raíz de estos rumores, Sáez habló con el programa "El Var" (after de "Fiebre de Baile") para referirse y aclarar la situación con Capelli.

"Como equipo, decidimos darle el espacio, hace unos días no lo estaba pasando bien, por todo lo que tuvo que pasar. Por eso, desde mi lugar, decidí apoyarla y entenderla en esta decisión que tomó. Nos enteramos hoy, como todos ustedes", declaró.

Al ser consultado por una presunta pelea con el rostro televisivo, el bailarín respondió: "¿De dónde sacaron eso? Quiero saber de dónde sale esta información. Eso no es real".

Finalmente, David zanjó la supuesta polémica, que aseguraba que Cony estaba molesta con él por haber participado de la Streamton, transmisión virtual que buscaba recaudar fondos para los afectados por los incendios en Biobío y Ñuble.

"Nunca peleé con Cony y jamás me dijo algo sobre eso. Me llama la atención que digan algo así", sentenció.