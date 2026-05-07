"Bájate conche…": Pedro Carcuro sufrió violento incidente en un Uber

Pedro Carcuro sufrió un violento incidente durante un viaje en Uber, donde un conductor de la aplicación de transportes lo insultó y trató de agredirlo físicamente.

"Vi a un tipo desquiciado, descontrolado, que me atacó porque le hice un comentario sin ninguna violencia", aseguró el experimentado periodista.

El rostro histórico de TVN relató lo sucedido en su programa de Agricultura, señalando que la situación comenzó en el momento en que se subió al vehículo por un comentario que le hizo al conductor.

"Usted sabe que esto no lo puede hacer porque está prohibido estacionarse en este lado de Providencia", le cuestionó el chofer por haberle pedido que se detuviera en avenida Providencia.

"Sí, le dije yo, está prohibido, pero estacionarse, bien lo ha dicho usted. Los autos paran un minuto, 30 segundos o menos para que uno se pueda subir porque hay mucha gente que usa taxis o aplicaciones", le contraargumentó Carcuro, lo que generó la furia del conductor, quien comenzó a insultar al periodista.

"Claro que te importa a ti hueón, si los que pagamos los partes somos nosotros, ustedes todos son unos patudos que quieren sacarnos el jugo a nosotros. Bájate conchetu…".

El sujeto, de unos 40 a 45 años, "de repente se da vuelta con el afán de meterme una mano (…) afortunadamente no me pudo agredir", relató Carcuro, quien dijo que mantuvo la calma en todo momento antes de bajarse del vehículo.

"Me enviaron una larga carta ofreciéndome disculpas"

Posteriormente, Carcuro conversó sobre el amargo incidente con el programa "El Medio Día" de TVN, donde reveló que desde la aplicación le ofrecieron una "larga carta" de disculpas y que no quiso seguir escalando con la denuncia al chofer.

"Me enviaron una larga carta ofreciéndome disculpas y que yo le entregara más información para seguir adelante con la investigación", detalló, pero el periodista no quería insistir en la denuncia ni complicarle la vida a nadie.

"No tenía ningún ánimo de afectar al conductor y lo mantengo", sentenció, dando el tema por pasado y haciendo un llamado a mejorar los controles de selección de los conductores de las aplicaciones de transporte.