Belén Mora actualiza su estado de salud en medio de embarazo

Después de alertar a sus seguidores esta semana con respecto a un tema que no detalló, ahora la comediante Belén Mora salió a explicar lo que le pasó.

La participante del Festival de Viña en su edición 2023 comentó hace algunos días que se ausentaría de Instagram, lo que preocupó a los usuarios ya que actualmente Mora cursa un embarazo.

Recientemente, la también actriz se virtió a la misma red social para actualizar la situación, y comentó como está su salud al revelar que sufrió algunos síntomas que son propios de la gestación.

"Hola queridos, acá estamos un poco mejor", relató a sus seguidores, quien mostró abultado vientre y después agradeció a las personas por la preocupación.

Belén Mora, quien está a la espera de su tercer hijo junto Toto Acuña, comentó también "(Estoy) paliducha y ojerosa, pero ya no hay vomitos, la guata ya no está dura y no hay fiebre. Gracias a quienes se han preocupado".