Benjamín Vicuña aclaró supuesto vínculo con Wanda Nara: "Están mintiendo"

La polémica entre Wanda Nara, su ex Mauro Icardi y China Suárez, actual pareja del futbolista, sigue sumando capítulos en Argentina, y es que nuevamente Benjamín Vicuña se ha visto salpicado por el denominado "Wandagate".

En medio de la batalla legal entre Nara e Icardi por la custodia de sus hijas, Ana Rosenfeld, amiga y abogada de la mediática conductora de TV, aseguró que esta mantiene una cercana relación con el actor chileno, quien comparte dos hijos con Suárez.

"Tienen relación Vicuña y Wanda. Hablan y no hablan de ahora, sino que desde hace un tiempo", aseguró en el programa "Viviana en Vivo" del canal trasandino El Trece.

En este contexto, Rosenfeld señaló que el intercambio de mensajes inició cuando "Wanda quería conocer un poco más cómo se movía la China respecto al cuidado (de los niños). Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ello", aseguró.

Benjamín Vicuña desmiente vínculos con Wanda Nara

Sin embargo, Vicuña no tardó en responder a los dichos de la abogada, negando tener algún tipo de relación con Nara.

"Primero, no es el momento, estamos celebrando. Segundo, están mintiendo. Y tercero, a Ana la conozco por otras razones, hace muchísimo tiempo", declaró el intérprete al programa "Puro Show".

Si bien, el artista nacional reconoció que sí estuvo en contacto con Ana, insisitió en que lo especulado por los programas de farándula "no es real, no instalen algo que no es cierto, es al pedo (...) No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema".

Consultado por su entorno familiar, el actor fue tajante: "Las cosas se resuelven a puerta cerrada, en casa y con cierta intimidad para preservar a los chicos".

"Pero del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia", comentó, en referencia a la vida sentimental de China Suárez.