Bill Gates visitó Chile y recorrió instalaciones de Chuquicamata bajo estricta reserva

El cofundador de Microsoft y multimillonario estadounidense, Bill Gates, visitó las instalaciones de Chuquicamata, en la Región de Antofagasta, durante un viaje por el país que realizó a bordo de un avión privado.

Según reveló Diario Financiero, el empresario solicitó que su visita se desarrollara bajo estricta reserva y recorrió el sector de San Pedro de Atacama.

Esta no sería la primera visita del empresario a Chile, ya que en febrero de 2010 llegó junto a su familia a Punta Arenas en un avión privado para luego viajar hasta la Antártica.

De acuerdo con Forbes, la fortuna del empresario estadounidense está estimada en 122 mil millones de dólares, principalmente por su participación en Microsoft, aunque sus inversiones también se extienden a la industria minera.

En ese sector, Gates figura entre los inversionistas de Breakthrough Energy Ventures, fondo que participa en KoBold Metals, una compañía estadounidense que utiliza inteligencia artificial para explorar minerales como cobre, litio y níquel.