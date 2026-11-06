Ortiz sobre su continuidad: "La prioridad es de Colo Colo, soy un hombre de palabra"

En la previa del trascendental compromiso frente a Ñublense, donde los albos tienen la primera opción matemática de coronarse campeones de la Liga de Primera, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, enfrentó los micrófonos este viernes en el Estadio Monumental y abrió las puertas a su renovación de cara a la temporada 2027.

El estratega argentino reveló el pacto de palabra que selló a principios de año con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dejando en claro que su foco prioritario continuará en Pedrero si bajan la estrella 35.

"Le dije al presidente en enero que si conseguimos el objetivo la prioridad la tiene Colo Colo. Soy un hombre de palabra y Aníbal lo sabe; en ese sentido, él está tranquilo y yo estoy tranquilo. No me gusta hablar con otros clubes y el día que finalice mi contrato, mi prioridad la tendrá el club donde estoy trabajando", remarcó tajante el adiestrador.

Paños fríos y advertencia a la hinchada

Pese a la expectación que rodea al pueblo colocolino, el "Tano" fue enérgico al frenar cualquier atisbo de triunfalismo antes de saltar a la cancha en Chillán.

"Primero, no tenemos nada que celebrar. No puedo festejar algo si todavía no he conseguido nada. Lo importante va a ser el partido del domingo y enfocarse únicamente en eso. Luego, lo que suceda es algo que no puedo predecir. El enfoque total es Ñublense, no puedo proyectar mi cabeza hacia otro lugar", advirtió.

Asimismo, Ortiz dedicó un sentido llamado a los miles de fanáticos que dirán presente en el Nelson Oyarzún: "Es lindo, emocionante y un orgullo estar en esta institución donde la gente se manifiesta de esa manera. Pero a la vez, tengan cuidado: que la euforia que lleva ganar un título no nos perjudique para lamentarlo el día de mañana".

Finalmente, el entrenador trasandino reflexionó sobre la presión que significa dirigir al cuadro de Macul y la revancha personal que representa esta definición tras haber rozado la gloria en anteriores experiencias internacionales.

"Me levanto y me caigo, de eso se trata la vida. Los objetivos siempre los hemos tenido como cuerpo técnico para ir creciendo; no he ganado aún un título como DT, pero siempre he querido levantarme e intentarlo, que es lo principal en esta profesión. Esta es una silla que genera mucho por ser el entrenador del club más grande de Chile, pero tengo contrato hasta diciembre y vivo el día a día con tranquilidad", concluyó.