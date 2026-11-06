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Tópicos: País | Policial | Drogas

Caso Rabat: Los 13 narcos detenidos en el norte y beneficiados tienen órdenes de expulsión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Algunas (deportaciones) están en proceso de materialización y algunas se han materializado", dijo el subsecretario Máximo Pavez.

Explicó que el Ministerio de Justicia notificó a Migraciones para iniciar de inmediato los procedimientos sancionatorios de salida del país.

Caso Rabat: Los 13 narcos detenidos en el norte y beneficiados tienen órdenes de expulsión
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Los condenados en cuestión son bolivianos, venezolanos, un colombiano y una argentina.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este viernes que los 13 extranjeros que habían sido detenidos en controles fronterizos o rutas del norte de Chile y que, condenados, recibieron rebajas de penas cuentan con órdenes de expulsión vigentes.

"Respecto de las 13 personas (...), todas tienen orden de expulsión", dijo la autoridad, que abordó la polémica luego de que un reportaje de Interferencia revelara que el Ministerio de Justicia autorizó 115 rebajas de condenas a extranjeros durante este año.

Consultado por el estado de las expulsiones, Pavez respondió que "algunas están en proceso de materialización; algunas se han materializado".

Los 13 casos señalados corresponden a ocho bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina, varios detenidos en Colchane.

El subsecretario explicó que "cada vez que se concreta una medida de parte del Ministerio de Justicia, por el principio de coordinación que tiene que haber entre los órganos del Estado, llegan las respectivas notificaciones al Servicio Nacional de Migración y, cada vez que hay una notificación, el Servicio de Migración abre el respectivo procedimiento sancionatorio conforme a derecho y, en muchísimos casos, las órdenes de expulsión están dictadas".

Operativo de expulsiones

Las declaraciones se conocieron durante una jornada en que el Gobierno concretó un nuevo vuelo de deportación de 67 migrantes irregulares, elevando a 2.136 las expulsiones realizadas durante 2026, según cifras del Ejecutivo.

Además, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que cuenta con 1.760 millones de pesos para financiar estos procedimientos hasta diciembre y que para 2027 se aprobaron 11.600 millones de pesos destinados exclusivamente a expulsiones.

A su vez, el prefecto Jaime Lazo, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), resaltó "el trabajo realizado a nivel nacional que permitió poder ubicar, notificar y posteriormente efectuar los procesos de expulsión de estos extranjeros".

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