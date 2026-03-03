Bizarro expone a Sammis Reyes por violentos episodios: "Quería trato VIP"

El pasado fin de semana, Sammis Reyes protagonizó un fuerte conflicto con José Manuel "Cuco" Cerda, pareja de Daniela Aránguiz, en la última edición de la fiesta Bresh en el Sporting de Viña del Mar.

A través de redes sociales, se difundieron registros donde el exdeportista aparece gritando al hermano de Raimundo Cerda de un extremo a otro, siendo contenido por los presentes.

En el programa "Todos Somos Viña", la animadora Carla Jara y Suro Solar, manager de diversas figuras de la farándula, confirmaron que el conflicto entre Reyes y Cerda llegó a los golpes.

En tanto, Sammis se lanzó contra la productora Bizarro -encargados de la organización de la mencionada fiesta y de Viña 2026-, acusando "malos tratos" de parte de la empresa.

Bizarro expone violentos episodios

Tras estas acusaciones, el programa de Canal 13 "Hay que decirlo" se puso en contacto con la productora, quienes entregaron un comunicado para salir al paso.

"Los problemas con Sammis Reyes empezaron el año pasado, cuando Emilia Dides (su pareja) fue jurado del Festival. En ese instante agredió a dos productores, un hombre y una mujer, porque quería un trato VIP", leyó el periodista Manu González.

Respecto a la fiesta, donde peleó con Cerda, precisaron que "él insistió para ser invitado a la Bresh, producción que también corría a cargo de Bizarro. Tras las declaraciones públicas que hizo, Bizarro había decidido no invitarlo a ninguna actividad, por esa actitud un tanto prepotente y violenta".