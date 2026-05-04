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Tópicos: Magazine | Personajes

Blake Lively y Justin Baldoni no irán juicio tras lograr acuerdo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los actores resolvieron su disputa legal tras una audiencia celebrada en un tribunal de Nueva York.

Blake Lively y Justin Baldoni no irán juicio tras lograr acuerdo
 EFE

Los abogados reconocieron además que "las preocupaciones planteadas" por Lively "merecían ser escuchadas".

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Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegaron este lunes a un acuerdo en la demanda interpuesta por la intérprete contra su compañero de reparto de "It Ends With Us" en 2024.

Lively y Baldoni resolvieron su disputa legal tras una audiencia celebrada durante la presente jornada en un tribunal de Nueva York, y con su decisión evitan enfrentarse en un juicio que inicialmente estaba previsto para el próximo 18 de mayo.

La actriz, que saltó a la fama por su papel de "Serena van der Woodsen" en la serie "Gossip Girl", demandó en 2024 a Baldoni por comportamiento inapropiado durante el rodaje de "It ends with us" y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia.

El juez encargado del caso, Lewis J. Liman, desestimó en abril pasado la mayoría de acusaciones vertidas por Lively, entre ellas las de acoso, difamación y conspiración, aunque mantuvo las de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

Liman indicó entonces que Lively se basaba en una ley de acoso sexual de California cuando los hechos de los que acusaba a su compañero tuvieron lugar presuntamente en Nueva Jersey, en un estudio donde se grabaron algunas escenas de "It Ends With Us".

Baldoni, de 42 años, que además de protagonizar la película también la dirigió, ha negado desde el principio las acusaciones de su compañera de reparto.

Además, el actor interpuso el año pasado una contrademanda contra la actriz y otra contra The New York Times por un artículo relativo al caso, pero el juez desestimó ambas querellas poco tiempo después.

"Preocupaciones planteadas" por Lively "merecían ser escuchadas"

Según NBC News, los abogados de ambos actores emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que resaltan que "el resultado final" de la película -que gira en torno a la violencia de género- "es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad".

"Crear conciencia y tener un impacto significativo en la vida de las supervivientes de violencia de género es un objetivo que defendemos con firmeza", escribieron los letrados Bryan Freedman, Ellyn Garofalo, Michael Gottlieb y Esra Hudson.

Los abogados reconocieron además que "las preocupaciones planteadas" por Lively "merecían ser escuchadas", y dijeron estar comprometidos "con la creación de entornos laborales libres de irregularidades y ambientes improductivos".

Ni el tribunal ni la defensa de ambas celebridades han divulgado los términos del acuerdo.

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