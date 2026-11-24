La familia de Delfina Guzmán anunció los detalles de las ceremonias fúnebres para despedir a la icónica actriz, fallecida este martes a sus 98 años.

Los restos de Guzmán tendrán su velatorio en el Teatro Nacional Chileno, ubicado a pasos del Palacio de La Moneda y la Plaza de la Ciudadanía.

"A nosotros no nos gusta mucho la pompa y todo eso, queremos ser humildes como era ella, pero el país merece despedirla", señaló su hijo, el exministro Nicolás Eyzaguirre.

Además señalaron que se realizará una misa en su honor en la Catedral de Santiago.

Los horarios y fechas de las ceremonias fúnebres de Delfina Guzmán aún no han sido definidos.

Duelo oficial

Por su parte el Gobierno de Chile decretó Duelo Oficial para los días 24 y 25 de noviembre por el fallecimiento de la icónica actriz y como un "reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país".

"Hoy Chile despide a una figura fundamental de nuestra historia cultural, cuyo legado perdurará en nuestra memoria colectiva", agregó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.