Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.4°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Britney Spears fue detenida por conducir bajo la influencia del alcohol

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La cantante pop deberá presentarse ante la corte el próximo mayo.

Britney Spears fue detenida por conducir bajo la influencia del alcohol
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Britney Spears fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol en California.

De acuerdo a TMZ, la artista fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria. 

Si bien, la intérprete de "Everytime" fue liberada la madrugada del jueves, deberá presentarse ante la corte el próximo 4 de mayo.

En tanto, un representante de la "Princesa del Pop" declaró a BBC News que lo sucedido fue "un incidente desafortunado y completamente inexcusable"

"Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para el cambio que su vida tanto espera. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", añadieron. 

Tras revelarse el incidente, Spears decidió eliminar su cuenta de Instagram. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada