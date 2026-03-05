Britney Spears fue detenida por conducir bajo la influencia del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol en California.

De acuerdo a TMZ, la artista fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria.

Si bien, la intérprete de "Everytime" fue liberada la madrugada del jueves, deberá presentarse ante la corte el próximo 4 de mayo.

En tanto, un representante de la "Princesa del Pop" declaró a BBC News que lo sucedido fue "un incidente desafortunado y completamente inexcusable".

"Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para el cambio que su vida tanto espera. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", añadieron.

Tras revelarse el incidente, Spears decidió eliminar su cuenta de Instagram.