Camila Andrade se refirió indirectamente a los rumores sobre un supuesto quiebre con el empresario Jorge Yunge, luego de que circularan versiones que apuntaban al término de su relación y a una eventual cancelación de su matrimonio.

Las especulaciones surgieron después de que usuarios advirtieran que la modelo había eliminado de su cuenta de Instagram varias fotografías junto a su pareja, entre ellas algunas relacionadas con el anuncio de su compromiso matrimonial, que realizaron en agosto pasado.

La situación también fue abordada en los programas "Zona de Estrellas" y "Alfombra Roja", donde Cecilia Gutiérrez aseguró que la pareja habría atravesado una crisis debido a los celos de Andrade. Según la periodista, Yunge habría abandonado el hogar que compartían y la comunicadora incluso le habría devuelto el anillo de compromiso.

Sin embargo, este martes, el empresario publicó una fotografía de Camila en sus historias de Instagram, registro que posteriormente fue compartido por la propia modelo. En la imagen, ella aparece disfrutando de una salida y luce nuevamente la joya que recibió durante su compromiso.

La publicación también estuvo acompañada de un corazón y un emoji que representa el gesto de guardar silencio, lo que fue interpretado como una respuesta a las versiones sobre su situación sentimental. A esto se sumaron las declaraciones de Cuco Cerda, quien aseguró que conversó con Andrade y que ella le confirmó que seguía junto a Yunge y que estaba todo bien.