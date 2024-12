Camilo Zicavo aclaró quiebre con Denise Rosenthal: "Se enamoró de alguien más"

El músico Camilo Zicavo realizó un iracundo descargo en redes sociales luego de que se confirmara el fin de su matrimonio con la cantante Denise Rosenthal.

Tras los rumores que han circulado por los portales de espectáculos y las publicaciones que la misma Rosenthal hizo en sus perfiles digitales, el líder de Plumas compartió una historia en la que entregaba su versión del quiebre.

La periodista Cecilia Gutiérrez difundió la publicación en la que Zicavo asegura que "ella se enamoró de alguien más".

"Hay una que me cagó con otro wn (sic), se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso... ¿Y el gorrero soy yo CTM? Que no le di ni un solo besito a alguien más en los 7 años juntos", señaló el artista.

El ex Moral Distraída agregó que "a pesar de todo eso (porque no es la primera vez que usa el hate de internet contra mí para promocionar sus temas y estando casados) yo ahí me la banqué y quería construir y acompañarla en su proceso. Que gil fui".

"Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta wea más promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes de yo como el hijo de puta. Las patitas CTM (sic)", remató.