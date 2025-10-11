Carla Jara aseguró que "nunca" tendrá empatía por Camila Andrade

La conductor Carla Jara estuvo en el programa "Podemos Hablar" y se refirió a Camila Andrade, quien fue pareja de Francisco Kaminski luego de su separación.

En el programa de Chilevisión, se revisaron las palabras de Andrade luego del quiebre con Kaminski en medio de una investigación por la muerte del "Rey de Meiggs".

Diana Bolocco le consultó a Jara por lo que dijo la modelo y si sentía algo de empatía: "No, nunca voy a sentir empatía hacia ella. Nunca".

Sobre su cercanía y relación con Kaminski, la ex "Mekano" dijo que hablan "bastante con Francisco, por Mariano (hijo de ambos), por cómo está él, está muy dañado, muy triste. Él se enamoró de Camila y es súper válido, o sea, yo ahora lo entiendo. En el momento no lo entendía, gritaba y lloraba".

"Entendí que una persona se puede desenamorar y enamorar de otra. Quizás no fue la forma, porque teníamos un hijo, porque nuestra relación estaba bien, pero ahora entendí que si él se pudo enamorar de otra persona", expresó Jara y afirmó que "lo perdoné hace rato".