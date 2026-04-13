Cata Vallejos anuncia su candidatura a Miss Universo Chile

La modelo Catalina Vallejos anunció su candidatura a Miss Universo Chile en representación de la comuna de La Reina.

La ex "Calle 7" competirá con candidatas de todo el país para intentar quedarse con la corona y ser parte del Miss Universo internacional representando a Chile.

"Hoy no solo me presento como una candidata, sino como una voz que cree en la empatía, en la unión y en la fuerza de nuestras diferencias. Porque cuando nos apoyamos unos a otros, dejamos de competir y comenzamos a construir un mundo más humano, más justo y más lleno de propósito", dijo Vallejos en sus redes sociales.

En 2025 Cata Vallejos estuvo apoyando públicamente a Inna Moll, quien era la candidata chilena y una de sus mejores amigas.