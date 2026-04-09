Mega transmitirá la edición 2026 del Miss Universo Chile

Mega anunció que transmitirá la edición 2026 de la competencia Miss Universo Chile, la cual busca escoger a la representante nacional de cara al planetario Miss Universo.

El concurso contará con cerca de 30 participantes que serán escogidas en sus comunas o ciudades de cara a este enfrentamiento nacional. Por ahora Vitacura, Peñalolén y Viña del Mar ya tienen a sus candidatas confirmadas.

"Esperamos tener una candidata espectacular con la que lleguemos al top 5 y, por qué no, tener una nueva Cecilia Bolocco", señaló Keno Manzur, director nacional de Miss Universo Chile.

Por su parte Carlos Valencia, director del área de entretención de Mega, aseguró que "con el Miss Universo podremos darle un gran valor a la representación chilena en este certamen que tan buenos resultados ha tenido especialmente en las últimas ediciones".

En 2024 y en 2025 Chile tuvo un buen desempeño en Miss Universo con las participaciones de Emilia Dides (Top 12) e Inna Moll (Top 12).

Por ahora la primera emisión confirnada de Miss Universo Chile será en junio de 2026. La final de Miss Universo se hará en noviembre en Puerto Rico.