Chico Pérez anuncia la venta de su colección de vinilos: "Son más de 100 millones de pesos"

El periodista Cristián "Chico" Pérez anunció que pondrá a la venta su megacolección de vinilos, la cual ha reunido durante los últimos 40 años.

A través de su canal de Youtube "Maxivinil", el ex "SQP" señaló que su decisión se origina "por temas de tiempo" y que se deshará de su colección "para dejarla ir, no por dinero".

"Son 40 años de coleccionismo, tiene un 95% de ediciones de época, una colección que tiene cosas raras, tiene discografías completas, a veces inconseguibles, está llena de cosas raras, boxes completos", detalló.

Sobre el valor, Pérez indicó que "son más de 100 millones de pesos, menos de 200 millones. Créanme que hice el cálculo y esta colección vale mucho más".

"Esta colección está a la venta si alguien la quiere, estoy disponible a soltarla, a dejarla ir", agregó "Chico" Pérez, quien también confirmó el fin de su popular canal de Youtube.