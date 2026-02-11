Claudia Conserva vuelve a la actuación de la mano de Canal 13

Claudia Conserva confirmó su regreso a la actuación a casi tres décadas de haber grabado su última teleserie.

Luego de su salida de TV+, la presentadora de televisión quiso buscar nuevos horizontes y llegó a Canal 13 para ser parte de la teleserie vertical "Enamorada(s)", su primer trabajo como actriz desde "Fuera de Control" en 1999.

En esta mininovela Conserva interpretará a la mamá de la protagonista, quien dudará de su orientación sexual justo cuando está a punto de contraer matrimonio con su novio.

"Las ganas de actuar siempre han estado. Ahora estaba abierta a la posibilidad de que me llamaran para algo así puntual y que sea de Canal 13 me encanta. Yo le tengo un gran cariño a Canal 13, estuve 10 años acá entre los años 90 y 2000", señaló.

Además de teleseries como "Amándote" y "Marrón Glacé, el regreso", Claudia Conserva animó programas como "Maravillozoo" y "Video Loco" en Canal 13.