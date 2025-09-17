Comediante Esteban Düch asegura que le negaron un arriendo por ser extranjero
"Tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio", explicó el comediante.
El comediante venezolano Esteban Düch, radicado en Chile desde hace una década, denunció en sus redes sociales que le negaron un arriendo solo por ser extranjero.
Düch, de 33 años y cuyo nombre real prefiere mantener en reserva, comenzó a ganar notoriedad tras el polémico fracaso de George Harris en el Festival de Viña del Mar. A raíz de este hecho, su nombre comenzó a circular en redes sociales como un posible candidato para representar y reivindicar el humor venezolano en el certamen viñamarino.
"Nunca encajé dentro del estereotipo promedio del venezolano que le gusta usar el pantalón apitillado, escuchar música fuerte y tomar cerveza en un río. Siempre fui otro tipo de venezolano", aseguró a La Cuarta.
A pesar de ello, el humorista aseguró que sigue siendo estigmatizado, ya que le negaron un arriendo pese a cumplir todos los requisitos. "Me negaron un arriendo solo porque soy venezolano y tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio... qué difícil la generalización", escribió en Instagram.
Sin embargo, Düch decidió tomarse la situación con humor y adaptó la letra de la canción "Somos Tontos No Pesados" de Los Tres, a "Soy veneco, no pesado" en alusión a su intento de convencer a la arrendadora.
Finalmente, el comediante aprovechó la instancia para pedir ayuda a sus seguidores para encontrar una casa pequeña en Providencia que le sirva como oficina audiovisual.