Cony Capelli supera diferencias y recompuso diálogo con el padre de su hijo

Tras coronarse como la flamante ganadora del estelar Vértigo de Canal 13 el pasado jueves, Cony Capelli se sinceró en pantalla respecto al complejo quiebre sentimental que vivió con el fotógrafo Sebastián Daroch y posteriormente reveló que recuperó el diálogo con él.

El distanciamiento entre ambos se había hecho público en septiembre y escaló semanas después, cuando Capelli publicó un severo descargo en redes sociales reprochando la falta de compromiso de su expareja, episodio que incluso le provocó una descompensación médica.

El punto de inflexión se concretó recientemente gracias a un acercamiento propiciado para coordinar la llegada del niño en un ambiente de respeto.

La exGran Hermano destacó a LUN que haber sostenido una conversación constructiva con Daroch le devolvió la tranquilidad y le permitió liberar la angustia acumulada, poniendo las prioridades en orden: "Lo más importante de esta historia, ni siquiera soy yo, es un bebé que viene en camino, y que va a ser muy amado y que va a ser muy querido", afirmó conmovida tras su paso por el estudio televisivo.

"Espero que de aquí a un tiempo podamos formar una familia bonita, como sea que tenga que ser, pero en pro del bebé", expresó.