Coté López recibe nueva denuncia: extrabajadoras la acusan de incumplimiento laboral

La influencer y empresaria María José "Coté" López enfrenta un complejo panorama judicial tras recibir una nueva acusación de parte de extrabajadoras de su marca Clo.

Según revelaron en "Plan Perfecto", las denunciantes que trabajaban en el local del Mall Marina Arauco, de Viña del Mar, recurrieron a la Inspección del Trabajo.

En este contexto, las excolaboradoras acusaron incumplimiento de remuneraciones y despido injustificado.

En tanto, el abogado de las trabajadoras explicó que si bien, ambas partes fueron citadas para la quincena de enero, la ex de Luis Jiménez no asistió al comparendo.

A raíz de esta situación, se dio pie a las denunciantes para avanzar con la demanda, acusando el no pago de imposiciones previsionales, horas extraordinarias y gratificaciones, además de cuestionar las causales de sus despidos.

Las acusaciones contra López -quien, según especulaciones, se encontraría al borde la quiebra- se suman a querella por presunta estafa presentada por el mismo centro comercial de la Ciudad Jardín, quienes alegan que la exmodelo debe más de $33 millones en arriendo del local.