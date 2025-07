Crecen los rumores: Justin Trudeau asistió a concierto de Katy Perry en Montreal

Tras una reunión a inicios de semana, Justin Trudeau y Katy Perry siguen desatando rumores sobre un posible romance.

Este miércoles, el exprimer ministro de Canadá fue visto en el concierto de la artista -parte de su gira "Lifetimes Tour"- en Montreal, prácticamente en primera fila.

De acuerdo a las imágenes, difundidas en redes sociales, el político estuvo acompañado de su hija y lució un atuendo informal en tono oscuro, para mezclarse fácilmente entre el público.

La voz de "Fireworks", que el martes actuó en Ottawa, tiene previsto continuar su gira en Canadá el viernes en la ciudad de Quebec.

Cabe recordar que el pasado lunes, Perry (40) y Trudeau (53) fueron a cenar al restaurante Le Violon, uno de los mejores de Canadá -luego de pasear por las calles de Montreal- provocando especulaciones sobre una supuesta relación romántica entre ambos.

En 2023, el político -que dejó el puesto de primer ministro de Canadá en marzo-, anunció su separación con Sophie Grégoire, tras 18 años de matrimonio. Por su parte, la oriunda de California comunicó en junio su ruptura con el actor Orlando Bloom.

Justin Trudeau spotted at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/BKx8b87sPT

Justin Trudeau singing along to “Firework” at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/tIqHs4Psfa