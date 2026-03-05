Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Cristián Campos celebra su regreso a la TV tras ser sobreseído por denuncia de abuso sexual

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor volvió a la pantalla chica en la teleserie "Reunión de Superados".

Cristián Campos celebra su regreso a la TV tras ser sobreseído por denuncia de abuso sexual
El actor Cristián Campos celebró su retorno a la pantalla chica a meses de ser sobreseído de la denuncia por abuso sexual. 

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió fotografías junto a Francisco Reyes y Hernán Lacalle en "Reunión de Superados". 

"Bonito volver a trabajar", escribió en el pie de posteo, incluyendo imágenes de su participación en la teleserie, que no debería extenderse por más de tres episodios. 

En la producción de Mega, el artista interpreta a un viejo amigo de Jaime Astaburuaga (Reyes), con quien se reecuentra en la cárcel tras verse involucrados en delitos económicos. 

Cabe recordar que en marzo de 2024, Campos fue acusado de delitos sexuales por parte de Raffaella di Girolamo, su exhijastra. 

Sin embargo, el actor terminó siendo sobreseído definitiva y unánimente el pasado agosto, ya que la Corte Suprema no pudo acreditar los supuestos delitos de los que fue acusado y por la prescripción de los hechos. 

Las + leídas
