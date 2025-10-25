Cristián Campos demanda a Raffaella di Girolamo y a la Fundación para la confianza

El actor Cristián Campos interpuso una demanda civil en contra de su Raffaella di Girolamo y la Fundación para la Confianza luego del largo proceso judicial en el que se enfrentaron y donde el intérprete terminó sobreseído.

Según detalla La Tercera, Campos ingresó una demanda por indemnización de perjuicios en el 15° Juzgado Civil de Santiago, en la cual exige un monto de $794 millones por la pérdida de oportunidades laborales y por haberse tenido que someter a tratamientos, entre otros conceptos.

El actor decidió incluir en la demanda a su hija con María José Prieto, una adolescente de 15 años que, aseguran, se vio afectada por lo mediática de la situación.

"(El caso) Repercutió directamente en la menor (...), quien a la fecha de las injurias proferidas en su contra tenía 15 años, debiendo someterse a diversos tratamientos psicológicos desde marzo de 2024 hasta la fecha", asegura la demanda que exige una indemnización de $100 millones.