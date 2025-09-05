Cristián Campos tras fallo de la Corte Suprema: "Nadie ha ganado acá"

Este miércoes, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa de Raffaella di Girolamo, que buscaba revertir el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos, denunciado por abuso sexual.

Tras el fallo, el actor conversó con el programa "Hay que decirlo": "Estamos... me gustaría decir contentos, pero no puedo porque esto ha sido... Nadie ha ganado acá, han perdido dos familias", declaró.

"Estamos conformes, porque el recurso de queja no tenía ningún sustento, fundamento, y así lo acreditó la Corte Suprema", agregó el intérprete, señalando que "la Corte Suprema hace una síntesis de lo que ha sido el proceso de esta falacia, de esta calumnia, desde un comienzo; una querella sin fundamentos, sin medios de pruebas, sólo con el relato de una denunciante que no está avalado por pruebas, sin testigos".

En este contexto, indicó que, pese a ser absuelto "no resarce el daño que me han hecho. Es un proceso que está viciado, y no es que lo diga yo, dos jueces hombres y una jueza de la corte sentenciaron por unanimidad que yo no había tenido el debido proceso".

Asimismo, el artista comentó que intentará volver al mundo del teatro ya que, según él, atraviesa por un difícil presente económico. "Quién me paga este año y medio cesante, quién me paga por el daño que hizo esta calumnia a mi hija de 15 años, quién me paga el cómo afectó esto a mi mujer, que ya vimos que había pasado por un proceso similar en su vida", expresó.

El proyecto de ley

Además, Campos reveló que, a raíz de esta situación, ha considerado crear una ley que penalice las denuncias falsas.

"Ya estoy colaborando con entidades que están luchando por legislar para penalizar las falsas denuncias (...) Si algo sirve este año y medio de sufrimiento, le voy a dar un sentido de acción y voy a colaborar con que se desarrolle esa ley. Ya he hablado con un par de senadores, y estoy involucrado con la Fundación Crianza Colectiva, porque esto existe", cerró.