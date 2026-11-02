"Da pena ver a este nuevo Mauricio": Gissella Gallardo habló del presente de Pinilla

Tras sus recientes declaraciones, Gissella Gallardo volvió a referirse referirse a Mauricio Pinilla y al complejo momento que atraviesa su expareja.

En conversación con "Alfombra Roja", la periodista expresó su preocupación por los cambios que ha observado en el exfutbolista y reconoció que le entristece verlo en sus actuales condiciones.

"Me da pena verlo en las condiciones que está, lo flaco, lo demacrado, para mis hijos y para mí hay dos Mauricio, el de antes y el de ahora", señaló.

En esa misma línea, la comunicadora sostuvo que ha intentado apoyarlo, aunque considera que ya hizo todo lo que estaba a su alcance. "Todos somos espectadores de lo que ha hecho Mauricio, da pena ver que no se esté cuidando, yo ya me preocupé todo lo que debí preocuparme, pero ahora yo no tengo nada que ver, yo no puedo hacer nada más", afirmó.

Además el rostro farandulero también abordó cómo sus hijos han enfrentado el presente de su padre y reconoció que el tema ha sido parte de las conversaciones familiares, aunque prefirió mantener esos detalles en privado. "Estamos en terapia para aprender a vivir con este nuevo Mauricio", reveló.

Las declaraciones de Gissella sobre Pinilla

Las nuevas declaraciones se suman a las que realizó anteriormente en "Vértigo", donde abordó las responsabilidades económicas y familiares que, según aseguró, ha debido asumir desde que se separaron.

En esa oportunidad, Gallardo afirmó que el exfutbolista no ha aportado dinero para la manutención de sus hijos durante varios meses y que tampoco se los ha llevado a dormir.

"Mauricio no me ha dado hace algunos meses ni un peso. Nada. Ni uno", sostuvo, agregando que ambos mantienen un acuerdo de pensión de alimentos de 2022 y que le ha enviado los gastos del colegio y la salud.