El actor Daniel Muñoz hizo un balance de los ya ocho meses de gobierno de José Antonio Kast y consideró que es necesario que las actuales autoridades del país hagan una autocrítica de su gestión, desde la humildad.

"Lo bueno es que la esperanza nunca se pierde de que recapaciten y se den cuenta y se pongan la mano en el corazón y con humildad digan: lo siento, me equivoqué, enmendemos el rumbo, creo", apuntó.

Además el también músico y cuequero evaluó el concepto de "estallido social" en medio del nuboso panorama económico que enfrenta Chile.

"Estallido social es como una palabra bien compleja y sobre todo en un medio público como este, puede ser muy mal interpretado (...) creo que si nosotros somos parte de la naturaleza, la naturaleza al igual que un volcán, puede reventar cuando tiene demasiada presión ... y revienta, y naturalmente, nosotros somos parte de esa naturaleza. Espero que nunca más exista un estallido social, porque un estallido social tiene consecuencias muy terribles, pero tampoco puedo meter las manos al fuego y decir que la gente se pueda sentir presionada y reventar y dejar la escoba", dijo en una conversación con el medio La Conecta.

No obstante, agregó optimismo en su mirada de futuro: "Tengo mucha esperanza en este país, en este país y en la gente que le gusta conversar, dialogar y discutir sobre los problemas".

"Cuando la gente se cierra y niega al otro y se da para sí mismo la razón de algo... encuentro que esos extremos son súper nocivos, hemos estado viviendo muchos años en esos extremos, tengo la esperanza de que eso se equilibre... hay nociones no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo, de que eso está ocurriendo, se está equilibrando un poco la cosa, estamos saliendo de la oscuridad para entrar a una luz", consideró.