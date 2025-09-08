Debby Ryan, exestrella de Disney, espera su primer hijo junto a Josh Dun

La actriz Debby Ryan, conocida por su paso por Disney Channel, confirmó que está esperando su primer hijo con su esposo, el músico Josh Dun, integrante de Twenty One Pilots.

La noticia se dio a conocer a través de Instagram, donde la intérprete compartió fotos mostrando su embarazo, acompañada de su pareja y un pequeño par de zapatos de bebé.

En las imágenes también incluyó una ecografía y un mensaje breve en el pie de foto: "Dun Dun + One", una alusión directa al apellido de su esposo. La publicación fue celebrada por miles de seguidores y colegas, que llenaron de felicitaciones a la pareja.

Ryan, de 32 años, y Dun, de 37, comenzaron su relación en 2013. En diciembre de 2018 se comprometieron durante un viaje a Nueva Zelanda y, apenas un mes después, organizaron una ceremonia íntima en Austin, Texas, celebrada en la víspera de Año Nuevo de 2019.

El baterista también compartió un poco sobre su relación en una entrevista con Kenny Sipes en 2022: "Siempre traté de imaginar cómo sería el matrimonio, pero nunca se parecía a esto. Debby y yo seguimos siendo como niños. Decoramos la casa como si lo fuéramos y hacemos cosas espontáneas, como quedarnos despiertos comiendo snacks en la cocina".

La pareja, que suele mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, sorprendió con este anuncio cargado de ternura y expectativa. Ahora, ambos se preparan para una nueva etapa familiar que, según dejaron entrever, están viviendo con ilusión y complicidad.