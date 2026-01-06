Defensoría de la Niñez denuncia a Sergio Rojas por polémicos dichos sobre hijo de los Araneda-Vacarezza

La Defensoría de la Niñez presentó este martes una denuncia formal contra el periodista Sergio Rojas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social por considerar que sus comentarios sobre el hijo menor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza constituyen una vulneración de derechos del niño.

Los hechos que motivaron la acción del organismo ocurrieron en diciembre pasado, cuando Rojas, conductor del programa "Que te lo digo" de Zona Latina, cuestionó en vivo la adopción del menor y sugirió que la pareja podría estar "exponiendo" al niño por razones personales.

En su comunicado, la Defensoría explicó que el periodista "realizó afirmaciones sobre el niño identificado con las iniciales B.A.V., refiriéndose a su origen y proceso de adopción, además de cuestionar públicamente decisiones que se circunscriben estrictamente al ámbito familiar".

La institución sostuvo que tales expresiones vulneran "su dignidad, vida privada, honra, identidad y el principio del interés superior del niño", además de desconocer el rol protector que cumple la familia.

Además de los reclamos ante el CNTV y el Consejo de Ética, la Defensoría ofició al Servicio Nacional de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia y al director del canal, solicitando que se evalúen medidas y se adopten recomendaciones basadas en la Guía práctica para periodistas con enfoque de derechos.

Esta acción se suma a la denuncia previa que los propios Araneda y Vacarezza presentaron ante el CNTV, acusando a Sergio Rojas de emitir comentarios que, según señalaron, cuestionan injustamente sus decisiones familiares y exponen al menor en un espacio televisivo.