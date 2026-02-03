Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Barrio Meiggs: inicia tercera etapa del plan para erradicar los "toldos azules"

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Funcionarios despliegan la intervención municipal en el perímetro ubicado entre las calles Sazié y Grajales.

Este operativo demorará dos días, ya que luego se instalarán portones de gran tamaño en siete intersecciones.

Barrio Meiggs: inicia tercera etapa del plan para erradicar los
 ATON

Algunos comerciantes expresaron su disposición a retirarse de forma pacífica.

En portada

Carabineros de Control de Orden Público y personal municipal despliegan este martes la tercera etapa del desalojo del comercio ambulante desde el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

En esta ocasión, los funcionarios operan entre las calles Sazié y Grajales, desde Exposición por el poniente hasta San Alfonso al oriente, perímetro hacia donde gran cantidad de vendedores se trasladaron una vez desplazados en las fases anteriores.

Previamente, el municipio instaló rejas por San Alfonso y Salvador Sanfuentes hasta Bascuñán Guerrero para evitar que los denominados "toldos azules" se reinstalen en ese sector.

Según Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, "ha habido un diálogo previo con el comercio estacionado en calle, y varios de ellos -no puedo decir todos- están de acuerdo con retirarse y ubicarse en otras zonas", y que "el municipio está construyendo una propuesta con ellos" para una solución de largo plazo.

"Las etapas 1 y 2 de la intervención fueron exitosas y por tanto, vamos con seguridad a un éxito de las 3 y 4", aseguró el dirigente.

Posterior instalación de portones

Las autoridades prevén que este nuevo operativo demore dos días, ya que después de desocupar el sector, se instalarán portones de gran tamaño en siete puntos, los que quedarán cerrados en la noche y bajo vigilancia municipal.

Así, las siguientes intersecciones estarán cercadas en adelante: Exposición con Sazié; Exposición con Grajales; Grajales con San Vicente; Grajales con Conferencia; Grajales con San Alfonso; Grajales con Bascuñán Guerrero, y Sazié con Bascuñán Guerrero.

Esta fase además contempla la fiscalización de personal del SII y Aduanas en inmuebles aledaños donde los vendedores suelen acopiar productos ilegales, aunque es probable que en este caso no solo revisen bodegas, sino que también edificios residenciales, por lo que esta labor requerirá mayor coordinación con los vecinos.

Por otro lado, la Delegación Presidencial Metropolitana espera que la cuarta etapa del desalojo se implemente antes del cambio de mando, para erradicar el comercio ambulante del sector durante la Administración Boric, pero el alcalde Mario Desbordes (RN) no se comprometió con desplegarla en ese plazo.

En portada