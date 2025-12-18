Demanda revela que nieta de Elvis Presley sería la madre biológica de un hijo de John Travolta

La actriz y directora Riley Keough, nieta de Elvis Presley, habría donado sus óvulos al actor John Travolta y Kelly Preston, que los utilizaron para engendrar a su hijo menor, según ha destapado una demanda judicial contra su abuela, Priscilla, por fraude e incumplimiento de contrato.

La acción judicial fue presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, dos exsocios empresariales de Priscilla Presley, pero iba dirigida a uno de sus hijos, Navarone Garibaldi. Se trata de una disputa que se remonta a hace más de un año y el objetivo final es conseguir dinero para Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley.

Según el texto, al que se añadió una enmienda, los demandantes han utilizado cualquier argumento que les permitiera conseguir ese dinero, por lo que la familia Presley considera "completamente impropio" y fuera de lugar que hayan sacado a la luz el tema de la presunta donación de óvulos.

Kruse y Fialko señalan que la protagonista de "Daisy Jones & The Six" -que recibió un Jaguar antiguo y entre 10.000 y 20.000 dólarespor el acuerdo- donó sus óvulos para que Travolta y Preston, fallecida en julio de 2020, pudieran tener un tercer hijo. Benjamin nació en noviembre de 2010.

Asimismo, los papeles judiciales que se acaban de filtrar afirmaron que la pareja de actores había usado previamente óvulos de Lisa Marie para tener hijos, pero que dejaron de quererlos porque no deseaban "óvulos con heroína".

Priscilla Presley responde a las acusaciones

Por su parte, Marty Singer, abogado de Priscilla Presley, declaró a la revista US que la contraparte ha demostrado no tener límites en su ofensiva judicial.

Después de perder moción tras moción e intentar sin éxito que el abogado fuera descalificado para representar a Presley en este asunto "Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite demasiado bajo ni línea ética que no estén dispuestos a cruzar en su esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia".

Esta última "escandalosa" acusación, según dice el letrado a al citado medio, "es un esfuerzo completamente impropio de ejercer una presión indebida sobre Presley", "no tiene "absolutamente nada que ver" con el caso y su conducta "es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales".