Detienen a banda que robó en la casa de Pampita: siete son chilenos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la detención de ocho sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en un robo a la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, en el sector de Barrio Parque, Palermo.

El delito ocurrió el fin de semana pasado, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, cuando delincuentes ingresaron al domicilio de la animadora -que se encontraba de viaje por trabajo- por la parte posterior de la vivienda, burlando así la seguridad del lugar.

Al momento de regresar a su hogar, el domingo por la tarde, la figura pública encontró abierta la puerta de doble hoja que dirige al patio de la casa, advirtiendo la falta de varios bienes que se encontraban en una caja fuerte.

Antecedentes de los detenidos

Tras un allanamiento, realizado este martes en un hotel de Balvanera, las fuerzas de seguridad incautaron dos vehículos, joyas, dinero y carteras, pertenecientes a la ex de Benjamín Vicuña, detalló Infobae.

En tanto, el citado medio señaló que todos los delincuentes son extranjeros: siete chilenos, un venezolano y un colombiano. Además, dos de estos contaban con una orden de captura internacional.

Asimismo, la Fiscalía Oriente apuntó que dos de los chilenos están involucrados en una encerrona que afectó a un funcionario de la PDI a inicios de septiembre en la comuna de La Florida, quien logró repeler la acción con su arma de fuego.

📍Argentina | Una banda integrada principalmente por chilenos fueron detenidos por el robo de especies desde el domicilio de la modelo trasandina "Pampita"



Los detalles de la investigación, que permitió desarticular a esta organización que operaba tanto en Chile como en el… pic.twitter.com/fdchrgvYv9 — PDI Chile (@PDI_CHILE) September 24, 2025

Según el prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, se llegó a esta conclusión gracias a la información recabada por el agregado policial de esa institución en Buenos Aires, así como por funcionarios de la Interpol.

Los hechos se remontan al 6 de septiembre: "En esa oportunidad, un detective que regresaba desde su trabajo en la Brigada de Narcóticos es abordado por parte de esta banda criminal, quienes lo atacan con disparos, y lo hieren de forma grave", detalló Ramírez.

En resumen, "esta banda delictual cometió, en la misma noche, cuatro delitos: uno en Estación Central, uno en Maipú y dos en La Florida. En este último, fue herido un oficial policial, quien repelió el asalto, y resultó gravemente herido", precisó el fiscal Jorge Reyes.

Pampita recuperó "lo más valioso"

Ayer martes, Ardohain logró recuperar cuatro teléfonos que le habían sustraído durante el robo, en los cuales guardaba vídeos y fotografías de su hija Blanca, fallecida en septiembre de 2012.

"Recuperamos cuatro teléfonos, un pasaporte y una autorización para viajar al exterior", declaró el abogado de Pampita, Fernando Burlando, a La Nación.

De acuerdo al representante legal del rostro televisivo, estos dispositivos fueron entregados por dos personas que, supuestamente, los encontraron luego de ofrecer una recompensa.

"Primero, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos (...) Son teléfonos muy viejos, no hay posibilidad de pasar el material a otro teléfono o bajarlos por una aplicación", declaró al programa web Rumis.

Entre lágrimas, la modelo indicó que la caja fuerte "era para tener esos teléfonos. No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado. No sé la fantasía de la gente, lo que habrá pensado que había en mi casa. Lo único importante eran los teléfonos".