Di Mondo demandó a Mega por $705 millones tras su frustrado paso por "El Internado"

El modelo Di Mondo interpuso una millonaria demanda en contra de Mega luego de su frustrado paso por el reality "El Internado".

En varias ocasiones el chileno a acusado a Mega de llevarlo a grabar el reality en Perú con una visa de turista y no con una visa de trabajo. "Yo hago las cosas bien legales", declaró Di Mondo a Lun.

En Canal 13 anunció que "este 3 de febrero hice la demanda laboral a Mega por $705 millones por todas las irregularidades, no sólo el tema de las visas, también otras muy serias".

A mediados de 2025 Di Mondo fue el primer confirmado para "El Internado", el nuevo reality show de Mega. sin embargo el modelo jamás llegó al encierro y no participó de ningún capítulo del programa.

La relación está tan quebrada que el también influencer reveló que, por primera vez en una década, no asistirá a la Gala de Viña.

La versión de Mega

A través de un comunicado Mega aseguró que "desmiente categóricamente las falsas declaraciones emitidas por el señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo".

Además señalaron que "la situación migratoria de todos los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes establecidas para estos casos".