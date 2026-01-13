Di Mondo se ausentará de la Gala de Viña por primera vez en 10 años

El modelo Di Mondo anunció que no estará presente en la próxima Gala del Festival de Viña del Mar por primera vez en 10 ediciones.

El chileno reveló a Lun que Mega, canal organizador del certamen, no le extendió invitación a raíz del conflicto laboral que tuvieron en 2025 por su frustrada participación en el reality "El Internado".

"Nunca pensé que me iban a invitar porque hay cosas graves que sucedieron. Probablemente viene desde arriba que no me inviten; los que deciden son Carlos Heller y Pato Hernández", señaló al periódico.

A mediados del año pasado Di Mondo fue confirmado como uno de los grandes atractivos de "El Internado". Sin embargo el modelo nunca ingresó al encierro en Perú debido a que, según su versión, se le tramitó una visa de turista y no de trabajo.

"Ya se cumplieron diez años desde que fui a la gala por primera vez (debutó en 2014), he ido a todas, salvo los años en que no hubo. Es lamentable la situación, pero son ellos los que han sido irresponsables e incumplido cosas ilegales (sic). No es mi responsabilidad", remató.

Sobre la posibilidad de que le llegue la invitación antes de que se concrete la Gala, Di Mondo asegura que "dependería de las condiciones y los tiempos", aunque acota que "no me van a invitar dos días antes".