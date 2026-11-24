Ricardo Carrasco, el director del documental "Delfina ¡cállese, apúrese y no se luzca", habló con Cooperativa sobre su experiencia compartiendo con la fallecida actriz Delfina Guzmán.

En conversación con Una Nueva Mañana, el cineasta recordó el rodaje como "un regalo maravilloso" y señaló que "fue increíble conocer a esta Delfina distinta, lejos de las luces y las cámaras, como una persona que sufre y que tuvo una vida complicada por las decisiones que tomó".

En ese sentido ahondó en el distanciamiento de la actriz con sus hijos Joaquín y Nicolás tras su separación de Joaquín Eyzaguirre Edwards y su ida a Concepción a trabajar en el teatro.

Carrasco aseguró que lo que hizo Delfina Guzmán "fue de una valentía increíble". "Ella llevó esa pulsión artística hasta el fin y conocimos a esta mujer y a esta actriz maravillosa... ella sentía que iba a ser actriz, que tenía una creatividad enorme", agregó el director.

"Cuando la llevaba a temas peliagudos ella me contestaba como un personaje, me costó sacarla de ahí. Aparecía la Delfina actriz. Y eso se lo dije, que necesitaba que me hablara desde la guata del tema de sus hijos y lo hizo. Y ella me dice que nunca sintió culpa, que si no hubiera pasado así no sería quien es", complementó.

El documental "Delfina ¡cállese, apúrese y no se luzca" se encuentra disponible de forma gratuita en Ondamedia.