Don Francisco alabó el traje de Emilia Dides en el Miss Universo 2024

Don Francisco reaccionó positivamente al homenaje que Emilia Dides hizo al programa "Sábado Gigante" durante su participación en el Miss Universo 2024.

En la preliminar de la final, la cantante vistió un atuendo inspirado en el programa que Kreutzberger animó durante más de 50 años en la televisión chilena e internacional. El traje incluía una vistosa ruleta y un tributo a la figura del "Chacal de la trompeta".

En conversación con "Hay que decirlo" de Canal 13, Mario Kreutzberger señaló que el vestido de Emilia Dides "me pareció que era creativo, ahora no sé si eso en la moda gusta o no gusta, pero en lo creativo, me pareció creativo".

"Más que eso, era bastante inteligente porque 'Sábado Gigante' se ha visto en todos los países de América Latina por 30 años, es un nombre conocido, lo relacionan inmediatamente con Chile, conmigo", agregó el animador.

De todas formas señaló que su opinión tenía relación con el reconocimiento de la marca a nivel mundial y no con un aspecto de estilo. "No estoy en la moda", recalcó Don Francisco.