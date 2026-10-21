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Tópicos: Magazine | Personajes

El emocionante homenaje Julia Stiles a Heath Ledger que reunió al elenco de "10 cosas que odio de ti"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz rindió tributo al fallecido intérprete australiano con su presentación en "Dancing with the Stars".

El emocionante homenaje Julia Stiles a Heath Ledger que reunió al elenco de

La comedia romántica de 1999 se ha convertido en un verdadero clásico, especialmente gracias a la escena de la serenata de Ledger al ritmo de "Can't Take My Eyes Off You".

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Una emocionante noche se vivió en el más reciente episodio del programa estadounidense "Dancing with the Stars", donde Julia Stiles rindió homenaje al fallecido actor Heath Ledger, su coprotagonista en "10 cosas que odio de ti".

La comedia romántica de 1999 se ha convertido en un verdadero clásico, elevando su estatus de culto gracias a una famosa escena que protagonizó el australiano: la serenata que su personaje "Patrick" le dedica a "Kat" (Stiles) al ritmo de "Can't Take My Eyes Off You", de Frankie Valli.

Fue esa canción la elegida por la actriz para su presentación junto al bailarín profesional Ezra Sosa en la "Noche de las Dedicatorias" del popular show televisivo de baile, incluyendo en su coreografía varios pasos inmortalizados por Ledger en la película.

Al final del baile, Stiles dejó una rosa roja ante la pantalla que mostraba imágenes del australiano, emotivo momento en el que no estuvo sola al ser acompañada por sus compañeros de elenco del clásico de fines de los '90: Joseph Gordon-Levitt ("Cameron James"), Larisa Oleynik ("Bianca Stratford"), Gabrielle Union ("Chastity"), Andrew Keegan ("Joey Donner") y Susan May Pratt ("Mandella").

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