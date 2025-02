El tenso cruce de Julio César Rodríguez y Pablo Herrera en "Primer Plano"

Un tenso cruce protagonizaron Julio César Rodríguez y el cantante Pablo Herrera durante el más reciente episodio de "Primer Plano".

La voz de "Amor amor", convertido en un activo opinólogo de la contingencia política y social, fue invitado para explicar sus dichos sobre la diputada Maite Orsini, a quien le dedicó una "rutina de humor" durante uno de sus shows.

"No me arrepiento de nada, lo reafirmo. Estaba en el contexto de un concierto mío, de un show privado... No fue con ánimo de destruir. Fue político... Te la bancas porque esto es sin dolor. Ella hace política mezclada con farándula. Sorry", explicó Herrera, quien insistió en que todo se trataba de "una broma".

"Te gusta bromear a ti no más porque cuando yo te eché una broma en el matinal, hueón, me escribiste para decirme que era feo lo que estaba diciendo", lo encaró Rodríguez, en referencia a un video de Herrera mostrado en "Contigo en la mañana" en 2024.

La discusión

"Es que no era una broma po' Julio César, te portaste como las huevas conmigo esa vez. Dijeron que estaba triste y que me estaba yendo pésimo", replicó Herrera. "¿Quién dijo que te estaba yendo pésimo?", respondió Julio César.

"Tú mismo po' hueón (...) no somos amigos, pero nos conocemos hace años, ¿por qué no hay empatía? ¿por qué dejarme mal?", agregó, señalando que "olvídate las redes sociales lo que decían, no hablaban bien de ti".

"No, si de ti hablan súper bien, Pablo", dijo irónico Rodríguez, que además sostuvo que "sólo los Republicanos hablan bien de ti y son bots, para que lo sepas".

"Por lo menos yo soy de una sola línea, Julio César. No hablo con dos discursos", respondió el cantante.