Tópicos: País | Salud

Minsal identificó a un "contacto estrecho" del único caso de sarampión en el país

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El reconocimiento lo hizo la Seremi de La Araucanía y corresponde a un individuo que viajó en avión, desde Montevideo a Santiago, junto con la mujer contagiada.

De momento, el aludido no presenta síntomas, pero será vacunado esta jornada y monitoreado por 21 días.

Minsal identificó a un
 ATON (referencial)

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, hizo un llamado a los viajeros a "tener en consideración si el destino al que acudo tiene circulación del sarampión".

El Ministerio de Salud (Minsal) identificó a una persona que estuvo en "contacto estrecho" del -hasta ahora- único caso de sarampión en el país. 

El individuo fue identificado por la Seremi de Salud de La Araucanía y viajó en avión, desde Montevideo (Uruguay) a Santiago, con la mujer de 43 años que actualmente está contagiada de sarampión e importó la enfermedad a territorio nacional. 

Dicho viaje se efectuó el 31 de diciembre y el área de Epidemiología de la cartera ya ubicó al contacto estrecho -que no presenta síntomas, de momento- para evaluarlo y coordinar las medidas preventivas. 

El individuo será vacunado esta jornada como parte de la vigilancia epidemiológica decretada por el ministerio y será monitoreada por 21 días.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, señaló que "es muy importante que todos los equipos médicos del país conozcan la definición de caso para la vigilancia del sarampión porque,ante la presencia de un caso sospechoso, se inicia la notificación y el proceso para poder establecer el diagnóstico".

"(Sobre todo) aprovechando el espacio del período estival, donde sabemos que muchas personas viajan a otros países. Hay que tener en consideración si el destino al que acudo tiene circulación del sarampión", agregó. 

