Minsal identificó a un "contacto estrecho" del único caso de sarampión en el país
El reconocimiento lo hizo la Seremi de La Araucanía y corresponde a un individuo que viajó en avión, desde Montevideo a Santiago, junto con la mujer contagiada.
De momento, el aludido no presenta síntomas, pero será vacunado esta jornada y monitoreado por 21 días.
El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, hizo un llamado a los viajeros a "tener en consideración si el destino al que acudo tiene circulación del sarampión".