Eminem vuelve a ser abuelo: Su hija Alaina espera su primer bebé

La familia del rapero estadounidense Eminem celebró con entusiasmo la llegada de un nuevo integrante gracias a que su hija mayor, Alaina Scott, anunció que espera su primer hijo junto a su esposo Matt Moeller, convirtiendo al artista en abuelo por segunda ocasión.

La noticia fue compartida en redes sociales, donde la pareja enseñó unas fotografías con la descripción: "Durante meses, he llevado un pequeño latido dentro de mí... Nunca me he sentido más agradecida por este regalo y por hacer crecer nuestra familia, algo que hemos deseado durante tanto tiempo. Gracias Dios por esta bendición".

En las fotografías, Alaina luce un vestido negro mientras sostiene junto a Matt un onesie con la frase "bebé Moeller". Ambos mostraron además una prueba de embarazo positiva, símbolo del momento en que conocieron la noticia.

"Baby M, no podemos esperar para conocerte 🤍", añadió la joven, quien aún no ha revelado el sexo del bebé.

La hermana menor de Alaina, Hailie Jade, también expresó su felicidad en redes sociales: "Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito 🤍", escribió en alusión a su propio hijo, Elliot, nacido en marzo de este año.